14 марта 2026 в 17:52

Дипломаты ОАЭ ранены в Ираке из-за удара БПЛА

МИД ОАЭ: двое сотрудников генконсульства ранены из-за удара БПЛА по Ираку

Двое сотрудников службы безопасности генконсульства ОАЭ в Ираке получили ранения в результате удара БПЛА, сообщил эмиратский МИД. Инцидент произошел в административном центре автономного региона Иракский Курдистан, Эрбиле.

Последняя атака была совершена с помощью БПЛА, в результате чего ранены двое сотрудников службы безопасности и повреждено здание консульства, — отмечается в тексте.

Ранее сообщалось, что несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали американский дипломатический объект в Ираке. По информации журналистов, под удар попало диппредставительство, расположенное недалеко от аэропорта Багдада. Сведений о возможном ущербе инфраструктуре объекта и пострадавших среди персонала нет. Обстоятельства произошедшего и тип боеприпасов, использованных на дронах, выясняются.

До этого стало известно, что боевой дрон атаковал американскую базу вблизи международного аэропорта Багдада. После этого на объекте раздались взрывы. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

