Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 12:34

Глава президиума Союза пенсионеров ответил, кто получит выплаты к 9 Мая

Глава президиума СПР Рязанский: ветераны ВОВ получат выплаты к 9 Мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительные выплаты в честь Дня Победы, рассказал 360.ru председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. По его словам, сумма составит около 10 тыс. рублей.

Председатель президиума сообщил, что выплаты в размере около 10 тыс. рублей предусмотрены для ветеранов войны и участников боевых действий. Также он допустил возможность выплат для ветеранов труда и других категорий граждан.

Глава президиума СПР отметил, что дополнительные выплаты ждут также работников гражданской авиации и угольной промышленности. Он напомнил, что это предусмотрено законодательством.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что наличие праздничных дней в мае не скажется на окладах по итогам месяца, а для работающих на сдельной основе есть вознаграждение за простой из-за дополнительных выходных. Она пояснила, что в этом году россияне в майские праздники будут отдыхать 1–3 мая и 9–11 мая.

Общество
пенсии
выплаты
9 Мая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чувашии задержали подозреваемого в двойном убийстве в Подмосковье
Бутырская назвала главные тренды современного фигурного катания
Путин встретился с главой одного из российских регионов
Дибров одержал победу в суде по делу о расстегнутой ширинке
Политолог ответил, кто может отправить Хегсета в отставку
Стоматолог не смог выбраться из огненной ловушки в московской коммуналке
Стало известно, чем опасно для НАТО затягивание конфликта США с Ираном
Москву снова накроет снегом: прогноз погоды, что за аномалия, подробности
В Баку заявили о приверженности принципам добрососедства в отношении Москвы
Почесал бороду — заплати: как обжаловать странные штрафы ГИБДД
Генерал Братишко поплатился за сдачу Северска
Американист ответил, почему Трамп решил переключиться с Ирана на Кубу
Врач ответила, кому стоит воздержаться от употребления хлеба
Диетолог раскрыл лучший напиток для быстрого поднятия настроения
В Росатоме обвинили Киев в планах сломить дух сотрудников ЗАЭС
Смертоносная атака ВСУ на Кубань обернулась уголовным делом о теракте
Стало известно, когда в России появятся вакцины от глиобластомы и меланомы
НАБУ провело обыски у соратников Ермака и председателя «Слуги народа»
Два человека стали жертвами атак ВСУ на Херсонскую область
«Не первый год»: Песков об отказе США продлить лицензии на закупку нефти
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.