Глава президиума Союза пенсионеров ответил, кто получит выплаты к 9 Мая

Ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительные выплаты в честь Дня Победы, рассказал 360.ru председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. По его словам, сумма составит около 10 тыс. рублей.

Председатель президиума сообщил, что выплаты в размере около 10 тыс. рублей предусмотрены для ветеранов войны и участников боевых действий. Также он допустил возможность выплат для ветеранов труда и других категорий граждан.

Глава президиума СПР отметил, что дополнительные выплаты ждут также работников гражданской авиации и угольной промышленности. Он напомнил, что это предусмотрено законодательством.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что наличие праздничных дней в мае не скажется на окладах по итогам месяца, а для работающих на сдельной основе есть вознаграждение за простой из-за дополнительных выходных. Она пояснила, что в этом году россияне в майские праздники будут отдыхать 1–3 мая и 9–11 мая.