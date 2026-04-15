Россиянам объяснили, что будет с зарплатами из-за майских праздников

Наличие праздничных дней в мае не скажется на окладах по итогам месяца, а для работающих на сдельной основе есть вознаграждение за простой из-за дополнительных выходных, рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»). Она пояснила, что в этом году россияне на майских праздниках будут отдыхать 1–3 мая и 9–11 мая.

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ сотрудники, которые получают оклад, не должны терять в заработной плате в месяцах, где есть нерабочие праздничные дни, а также дополнительные выходные, установленные правительством РФ, — сказала депутат.

Отдельно Стенякина остановилась на тех, кто работает по часовой тарифной ставке или на сдельной оплате. По ее словам, в мае такие сотрудники отработают меньше рабочих часов или дней, поэтому по логике должны были бы получить меньше денег. Однако трудовое законодательство сокращает это неравенство по сравнению с теми, у кого есть оклад. Если работнику установлена часовая тарифная ставка и он трудится пять дней в неделю без привлечения к работе в нерабочие праздничные дни (1 и 9 мая), то за эти два дня ему полагается дополнительная выплата. Его размер работодатель определяет самостоятельно.

