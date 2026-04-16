Совещательный орган ARES (Allied Reform and Expert Support), состоящий из бывших представителей высшего руководства стран НАТО во главе с британским генералом Ричардом Ширреффом, который был создан при командовании Вооруженных сил Украины, будет планировать операции против России, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, теперь Альянс и Киев начинают действовать как единое целое, что создает крайне серьезную угрозу.

Совет ARES будет заниматься обобщением опыта применения беспилотников в ходе боевых действий и новыми тактическими приемами с целью наиболее эффективного использования своих вооруженных сил. Мы понимаем, что в НАТО об этом не раз заявляли. Немецкий канцлер Фридрих Мерц только что встречался с Владимиром Зеленским (президент Украины. — NEWS.ru) и говорил о помощи ВСУ. Мы видим, как Британия участвует в подготовке операторов БПЛА и диверсантов. Так образуется зловещий спрут: НАТО — Украина. Теперь это официальный орган, где будут сидеть и думать, как обобщить этот опыт и как его применять против РФ, — сказал Дандыкин.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что Хельсинки начало милитаризацию ускоренными темпами. По его словам, при этом правительство государства игнорирует экономические проблемы.