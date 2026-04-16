Почесал бороду — заплати: как обжаловать странные штрафы ГИБДД

Автомобилисты в России периодически получают необычные штрафы за нарушения правил дорожного движения. Один из последних случаев произошел в Ульяновске, где водителю прилетело «письмо счастья» после того, как он почесал бороду за рулем. Камера посчитала, что мужчина разговаривает по телефону во время движения. Часто ли происходят подобные казусы, как обжаловать вынесенный штраф — в материале NEWS.ru.

Автомобили как истребители

В отдельных случаях, документально зафиксированных в России, автомобили способны соревноваться со сверхзвуковым истребителем. Например, в Орле легковой автомобиль якобы достиг скорости 1418 км/ч. Штраф за такое нарушение пришел автовладельцу. В дальнейшем, как сообщало РИА Новости, ГИБДД Орловской области отменила вынесенное постановление.

Превысил скорость стоя

В Татарстане владельцу перевозимой на эвакуаторе машины выписали штраф за превышение скорости, сообщала «Газета.Ru». Из полученного уведомления следовало, что водитель Hyundai ехал по улице Магистральной в Нижнекамске со скоростью 82 км/ч при разрешенной скорости движения 60 км/ч, тем самым нарушив правила дорожного движения. При этом на снимке видно, что машину перевозит эвакуатор. В дальнейшем штраф был отменен.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов рассказал, что водителям, получившим чужой штраф ГИБДД, нельзя игнорировать этот документ. Он пояснил, что в подобных случаях необходимо сообщить о проблеме в компетентные органы.

Бой с тенью

В российской столице водителю пришел штраф после того, как тень его автомобиля пересекла сплошную линию на трассе, сообщал Первый канал. Владелец Honda CR-V рассказал о казусе на автомобильном интернет-портале.

Камера фотофиксации заметила «нарушение» на пересечении Липецкой улицы и МКАД. Мужчина опубликовал фотографию с камер фотофиксации, где отчетливо видно, что сплошную «пересекает» только тень автомобиля. Позднее после проведенного разбирательства ошибочный штраф был отменен.

Штраф за медлительность

В Тверской области, по данным НТВ, автовладелец получил штраф за то, что он якобы превысил разрешенную скорость движения. Однако в штрафной квитанции, пришедшей водителю, было обозначено превышение в минус 59 км/ч. Автомобиль двигался со скоростью 1 км/ч при разрешенных 60 км/ч.

Санкции за блик фар

Московский автомобилист получил штраф за выезд на обочину из-за блика фар на мокрой дороге. Как сообщал KP.RU, автолюбитель рассказал, что в день, когда якобы произошло нарушение, шел сильный дождь. На записях с камеры видно, что машина в запретную зону не заезжала, однако туда попал блик от фар на мокрой дороге.

Наказали за разговор

В Архангельске, по данным Autonews, водитель фургона УАЗ получил штраф за разговор по телефону. На снимке с дорожной камеры видно, что мужчина ведет переговоры с помощью смартфона, находясь за рулем машины. Однако та же камера зафиксировала: скорость автомобиля при этом 0 км/ч. При более внимательном рассмотрении снимка можно обнаружить, что у фургона, похоже, была включена «аварийка». Согласно действующим правилам, водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

Можно ли отменить курьезные штрафы

Все штрафы с камер приходят собственникам в их аккаунты на «Госуслугах», рассказал NEWS.ru автоюрист, основатель одного из крупнейших автомобильных сообществ в России Иван Власов.

«Если вы считаете, что штраф вынесен неправомерно, то можете воспользоваться кнопкой „Обжаловать“ на портале. После этого ваше обращение поступает в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений, и его внимательно изучат. В абсурдных случаях шанс отмены равен 99 процентам», — пояснил Власов.

По его мнению, обжаловать такие постановления возможно: «Причем совсем не обязательно обращаться к юристу, можно это сделать через „Госуслуги“».

Член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ автоэксперт Игорь Моржаретто ранее рассказал, что камеры видеофиксации ошибаются крайне редко.

Как сообщал NEWS.ru, дорожные камеры в Москве стали выявлять новый вид нарушений ПДД. Речь идет об остановке в местах, где машина мешает другим участникам движения или пешеходам, например, преграждает выезд с парковки, утверждали СМИ. Запрещающего знака или разметки в этом случае может и не быть. Нарушители могут получить штраф в размере 3000 рублей в соответствии с ч. 4 ст. 12.19 Кодекса об административных правонарушениях. В распознавании нарушения задействована многоступенчатая система, разработанная Центром организации дорожного движения Москвы и ГИБДД. Она исключает необоснованное наказание водителей, совершивших вынужденную остановку, например из-за поломки.

