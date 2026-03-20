Автоэксперт рассказал, могут ли камеры ошибочно выписать штраф

Камеры фиксации нарушений могут ошибочно выписать штраф водителю, рассказал Общественной Службе Новостей член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ, автоэксперт Игорь Моржаретто. Он отметил, что ошибки случаются крайне редко.

Я запрашивал данные о количестве ошибок в московских Департаменте транспорта и ГАИ — там говорят, что на конечном этапе они составляют десятые, если не сотые доли процента. Но тут сложно сказать, так это на самом деле или нет, потому что во многих случаях люди воспринимают штраф как неминуемое зло и автоматически его оплачивают, — рассказал Моржаретто.

Автоэксперт объяснил, что после того, как ИИ определяет нарушение, записи отсматривают сотрудники Госавтоинспекции. Он подчеркнул, что без этого этапа штраф не подтверждается.

Ранее депутат Леонид Бабашов рассказал, что водителям, получившим чужой штраф ГИБДД, нельзя игнорировать этот документ. Он пояснил, что в подобных случаях необходимо сообщить о проблеме в компетентные органы.