20 марта 2026 в 12:45

Автоэксперт рассказал, могут ли камеры ошибочно выписать штраф

Автоэксперт Моржаретто: камеры могут ошибочно выписать штраф водителю

Камеры фиксации нарушений могут ошибочно выписать штраф водителю, рассказал Общественной Службе Новостей член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ, автоэксперт Игорь Моржаретто. Он отметил, что ошибки случаются крайне редко.

Я запрашивал данные о количестве ошибок в московских Департаменте транспорта и ГАИ — там говорят, что на конечном этапе они составляют десятые, если не сотые доли процента. Но тут сложно сказать, так это на самом деле или нет, потому что во многих случаях люди воспринимают штраф как неминуемое зло и автоматически его оплачивают, — рассказал Моржаретто.

Автоэксперт объяснил, что после того, как ИИ определяет нарушение, записи отсматривают сотрудники Госавтоинспекции. Он подчеркнул, что без этого этапа штраф не подтверждается.

Ранее депутат Леонид Бабашов рассказал, что водителям, получившим чужой штраф ГИБДД, нельзя игнорировать этот документ. Он пояснил, что в подобных случаях необходимо сообщить о проблеме в компетентные органы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Группа с лидером-иноагентом решила изменить стиль после переезда в США
Военэксперт озвучил неочевидную тактику США и Израиля в борьбе с Ираном
В Петербурге местные жители фиктивно оформляли дворников на работу
Удар по детсаду, обстрел беженцев, шпион в ДНР: ВСУ атакуют РФ 20 марта
Более 50 очагов бешенства обнаружили в одном регионе в 2026 году
Синоптик дал москвичам разочаровывающий прогноз погоды на апрель
«Слон в посудной лавке»: в руководстве Израиля разгорелся скандал
Попова указала на резкий рост числа случаев заражения оспой обезьян
Растлевал за подарки: педофил снимал видео с двумя маленькими сестрами
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон носит вещи Дианы
Эксперт назвал год, до которого Киев собирается воевать против России
Умер разорвавший связь с РПЦ украинский патриарх Филарет
США перекрыли Кубе «кран» с российской нефтью
Врач рассказала, как пережить последствия магнитной бури
Эксперт объяснил, почему США боятся применять против Ирана секретное оружие
Центробанк спрогнозировал снижение инфляции в 2026 году
Политолог раскрыл последствия нагрянувшего энергокризиса для США и Ирана
Диктор Березин трогательно высказался о смерти жены Басилашвили
Власти Забайкалья хотят ввести новые требования к сельским старостам
Россияне ответили, кто должен учить ребенка семейным ценностям
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

