Организаторов каналов связи для мошенников задержали в Балашихе

В Балашихе полицейские задержали двоих участников группы, обеспечивавшей работу каналов связи для телефонных мошенников, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. У подозреваемых изъяли GSM-шлюзы, сим-карты, роутеры, мобильные телефоны и банковские карты.

Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Балашихинское» задержали двоих участников группы, которая создавала каналы связи для телефонных мошенников, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, фигурантам предложили «подработку», связанную с установкой и обслуживанием оборудования, преобразующего интернет-трафик в мобильную связь. Использование этой техники позволяло злоумышленникам совершать звонки и рассылать смс-сообщения с номеров российских операторов.

Для организации каналов связи кураторы дистанционно передали подозреваемым абонентские терминалы, партии сим-карт, мобильные телефоны, а также деньги на аренду помещений для размещения оборудования. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали в квартире одного из домов микрорайона 1 Мая в Балашихе двоих 18-летних молодых людей, обеспечивавших функционирование нелегальных каналов связи.

По данным МВД, аферисты активно прибегают к новой схеме дистанционного мошенничества. Они выходят на связь c гражданами через мессенджеры и сообщают им о якобы произошедшей утечке персональных данных. Затем к разговору подключаются лица, представляющиеся сотрудниками спецслужб или финансовых регуляторов, и усиливают давление на жертв.