Вальс, цветы, большая георгиевская лента: фото акции «Электропоезд Победы»
Участники патриотической акции «Электропоезд Победы» для ветеранов РЖД, организованной Московской железной дорогой и администрацией Балашихи
6 мая руководство Московской железной дороги и администрация Балашихи организовали для ветеранов в Москве и Подмосковье патриотическую акцию «Электропоезд Победы». Все участники мероприятия получили георгиевские ленточки.
Акция стартовала в сквере на станции Железнодорожная, основанном по инициативе работников магистрали в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры и ветераны развернули 30-метровую георгиевскую ленту в память о тех, кто приближал победу над гитлеровской Германией.
После этого участники мероприятия проехали на поезде «Иволга» до Белорусского вокзала. В вагонах для почетных пассажиров звучали песни и стихи военных лет, а экскурсоводы рассказывали о вкладе железнодорожников в Победу. На станции Площадь трех вокзалов к участникам акции присоединились ветераны-железнодорожники.
На площади Белорусского вокзала прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Прощание славянки». Затем ветераны станцевали вместе с молодыми артистами «Вальс Победы» под музыку военных времен.
Самые запоминающиеся кадры мероприятия — в фотогалерее NEWS.ru.
Ветеран РЖД танцует с участницей патриотической акции «Электропоезд Победы»
Волонтеры и ветераны развернули 30-метровую георгиевскую ленту в память о тех, кто приближал Великую Победу, во время патриотической акции «Электропоезд Победы» для ветеранов РЖД
Участники детско-юношеского общественного движения «Юнармия» на патриотической акции «Электропоезд Победы» для ветеранов РЖД
Военный оркестр выступает во время патриотической акции «Электропоезд Победы» для ветеранов РЖД
Ветеран РЖД во время патриотической акции «Электропоезд Победы»
Участники патриотической акции «Электропоезд Победы» для ветеранов РЖД, организованной Московской железной дорогой и администрацией города Балашихи
Участники детско-юношеского общественного движения «Юнармия» и ветераны РЖД на патриотической акции «Электропоезд Победы»
