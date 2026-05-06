Вальс, цветы, большая георгиевская лента: фото акции «Электропоезд Победы»

6 мая руководство Московской железной дороги и администрация Балашихи организовали для ветеранов в Москве и Подмосковье патриотическую акцию «Электропоезд Победы». Все участники мероприятия получили георгиевские ленточки.

Акция стартовала в сквере на станции Железнодорожная, основанном по инициативе работников магистрали в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры и ветераны развернули 30-метровую георгиевскую ленту в память о тех, кто приближал победу над гитлеровской Германией.

После этого участники мероприятия проехали на поезде «Иволга» до Белорусского вокзала. В вагонах для почетных пассажиров звучали песни и стихи военных лет, а экскурсоводы рассказывали о вкладе железнодорожников в Победу. На станции Площадь трех вокзалов к участникам акции присоединились ветераны-железнодорожники.

На площади Белорусского вокзала прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Прощание славянки». Затем ветераны станцевали вместе с молодыми артистами «Вальс Победы» под музыку военных времен.

