День Победы — 2026
30 апреля 2026 в 14:22

Минобороны РФ провело акцию по передаче посланий ветеранов

Патриотическая акция «Послание Победителя: Связь поколений 1945–2045» Фото: МО РФ
На Соборной площади главного храма ВС РФ состоялась патриотическая акция «Послание Победителя: Связь поколений 1945–2045», рассказали в Минобороны РФ. В рамках мероприятия в музейный комплекс «Дорога памяти» были переданы капсулы с напутствиями фронтовиков, которые вскроют в год столетия Великой Победы.

Участники акции развернули гигантские копии Знамени Победы и Георгиевской ленты на площади перед храмом. В завершение церемонии почетные гости и военнослужащие СВО возложили цветы к памятнику «Матерям победителей». Также девять отрядов «Юнармии» получили знамена и имена выдающихся героев Отечества.

Замминистра обороны Виктор Горемыкин предложил сделать инициативу традиционной. Глава РЭЦ Вероника Никишина добавила, что современные экономические достижения являются продолжением подвига поколения победителей.

Предлагаем максимально расширить акцию «Послание Победителей: Связь поколений», собрать как можно больше бесценных воспоминаний и уникальных наставлений для будущих поколений, — заявил Горемыкин.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Кремль ожидает, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо будет в числе иностранных гостей на параде Победы в Москве 9 мая. По его словам, список приглашенных иностранных лидеров продолжает формироваться, но участие словацкого премьера уже можно считать подтвержденным.

