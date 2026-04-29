Ушаков ответил на вопрос об участии Фицо в параде Победы в Москве

29 апреля 2026 в 15:04

Ушаков: Фицо приедет на парад Победы в Москве 9 мая

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: IMAGO/Global Look Press
Кремль ожидает, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо будет в числе иностранных гостей на параде Победы в Москве 9 мая, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, список приглашенных иностранных лидеров продолжает формироваться, но участие словацкого премьера уже можно считать подтвержденным, передает РИА Новости.

Гости будут. Про Фицо много говорят, так что Фицо могу подтвердить, — сказал он.

Ранее в дипломатических кругах Польши заявили, что Фицо, вероятно, отправится в Москву на посвященные Дню Победы мероприятия на автомобиле. Такое решение объясняется ограничениями на воздушные маршруты через ряд стран. По словам источника, наземный маршрут будет пролегать через территорию Польши и Белоруссии. Наземное путешествие не потребует разрешения властей других государств.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти рассчитывают на участие иностранных делегаций в торжествах по случаю Дня Победы, которые традиционно пройдут 9 Мая в столице.

