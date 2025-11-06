Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 14:20

ВСУ пошли на странный шаг из-за катастрофической нехватки солдат под Сумами

ВСУ отправили в Сумскую область железнодорожников из-за дефицита солдат

ВСУ столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава в Сумской области, поэтому командование решило отправить туда железнодорожников, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит РИА Новости, речь идет о 26-й отдельной Днепровской путевосстановительной бригаде.

Из-за катастрофической нехватки личного состава на удержание позиций привлекают личный состав инженерных подразделений, — отметил он.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что украинские военные добровольно сдались в плен в Красноармейске (Покровске) в ДНР, так как оказались покинуты командованием в окружении. По словам одного из бойцов ВСУ, им приходилось прятаться в подвалах без еды, воды и боеприпасов.

Также стало известно, что за время боев за Красноармейск погибли более 6,5 тыс. украинских военных, в окружении остаются более 5 тыс. бойцов. Все попытки Вооруженных сил Украины прорвать кольцо обороны отражаются силами ВС России. Министерство обороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

