Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 12:11

Раскрыты потери ВСУ в битве за Красноармейск

SHOT: более 6,5 тысячи украинских военных погибли в битве за Красноармейск

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Более 6,5 тыс. украинских военных погибли за время боев за Красноармейск (украинское название — Покровск), в окружении остаются более 5 тыс. бойцов, сообщает Telegram-канал SHOT. Все попытки ВСУ прорвать кольцо обороны отражаются силами ВС России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, за последние сутки ВСУ трижды пытались прорвать окружение, однако все атаки были отбиты. Артиллерия российских войск накрыла 68-ю егерскую бригаду, которая пыталась пройти через лесополосу в направлении Гришино. В результате было уничтожено около 25 военнослужащих.

Местные источники сообщают, что украинские войска в Красноармейске испытывают острый дефицит продовольствия, а медицинский персонал остался без лекарств и средств оказания помощи. Из-за этого многие раненые погибают, эвакуация невозможна. Все дороги и подъезды к городу находятся под контролем ВС РФ, а передвижение ВСУ пресекается с помощью беспилотников.

По информации Генштаба Украины, в попытках отбить город участвуют 425-й штурмовой полк, расчеты СБС, сводные группы ССО, ВСП, НГУ и ГУР. Эти подразделения ведут бой в серой зоне. Попытка ГУР высадить десант оказалась провальной, подразделение практически полностью уничтожено в тот же день.

Ранее сообщалось, что украинское командование перебросило спецподразделения и дополнительных операторов БПЛА в район Красноармейска с целью сдерживания наступления российских военных. Находящиеся в городе части получили подкрепление.

Красноармейск
Покровск
ДНР
ВСУ
потери ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава СКР оценил шансы на успех конькобежцев России в отборе на Олимпиаду
Киев допустил промах при подготовке техники НАТО к зиме
Рязанец незаконно присвоил себе «чернобыльские» выплаты
В Японии женщина отправилась за грибами и погибла из-за медведя
В ГД ответили на предложение платить женам зарплату за уборку и готовку
Сестра Тодоренко начала продавать свои голые фото для заработка на Украине
Минобороны России раскрыло потери ВСУ под Красноармейском и Димитровом
Названа дата перехода российских вузов на новую модель образования
В СПЧ сообщили о росте доли домашних убийств женщин в России
Европу призвали защитить Запорожскую АЭС из чувства самосохранения
В России могут запретить готовить и фасовать еду прямо в магазинах
Стало известно об аресте главы республиканского отделения ЦБ
Каннибализм улучшает потенцию: почему Чикатило решил есть своих жертв
ВС России ликвидировали элитные войска ВСУ в Днепропетровске
В России отмечают 82-летие освобождения Киева Красной армией
Семь европейских стран предложили ввести пошлины на товары из России
Сотни россиян спали на полу в ожидании починки самолета
ВСУ предприняли три бесупешные попытки прорвать окружение под Харьковом
Российские военные ударили по инфраструктурным объектам ВСУ
На Кузбассе приостановили работу семи шахт по требованию Ростехнадзора
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.