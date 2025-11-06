Раскрыты потери ВСУ в битве за Красноармейск SHOT: более 6,5 тысячи украинских военных погибли в битве за Красноармейск

Более 6,5 тыс. украинских военных погибли за время боев за Красноармейск (украинское название — Покровск), в окружении остаются более 5 тыс. бойцов, сообщает Telegram-канал SHOT. Все попытки ВСУ прорвать кольцо обороны отражаются силами ВС России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, за последние сутки ВСУ трижды пытались прорвать окружение, однако все атаки были отбиты. Артиллерия российских войск накрыла 68-ю егерскую бригаду, которая пыталась пройти через лесополосу в направлении Гришино. В результате было уничтожено около 25 военнослужащих.

Местные источники сообщают, что украинские войска в Красноармейске испытывают острый дефицит продовольствия, а медицинский персонал остался без лекарств и средств оказания помощи. Из-за этого многие раненые погибают, эвакуация невозможна. Все дороги и подъезды к городу находятся под контролем ВС РФ, а передвижение ВСУ пресекается с помощью беспилотников.

По информации Генштаба Украины, в попытках отбить город участвуют 425-й штурмовой полк, расчеты СБС, сводные группы ССО, ВСП, НГУ и ГУР. Эти подразделения ведут бой в серой зоне. Попытка ГУР высадить десант оказалась провальной, подразделение практически полностью уничтожено в тот же день.

Ранее сообщалось, что украинское командование перебросило спецподразделения и дополнительных операторов БПЛА в район Красноармейска с целью сдерживания наступления российских военных. Находящиеся в городе части получили подкрепление.