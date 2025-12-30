В ДНР заявили о столкновении между подразделениями ВСУ

В ДНР заявили о столкновении между подразделениями ВСУ Кимаковский: разведчики ВСУ по ошибке обстреляли собственную диверсионную группу

Разведывательное подразделение 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ по ошибке открыло огонь по собственной диверсионной группе на границе ДНР и Днепропетровской области, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, инцидент произошел во время попытки диверсантов приблизиться к российским позициям.

141-я бригада ВСУ совершила ошибку. Группа их диверсантов попала под дружественный огонь разведчиков при попытке подойти к российским позициям на границе ДНР и Днепропетровской области. Есть погибшие с обеих сторон, — отметил Кимаковский.

Как уточнил советник главы ДНР, в настоящее время проводится эвакуация тел погибших.

Ранее бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что ВСУ потеряли не менее 500 тыс. солдат убитыми и столько же ранеными. Политик возложил ответственность за гибель сотен тысяч граждан на «безответственность и коррумпированность» действующей власти.