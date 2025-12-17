В Верховной раде признали утрату более 500 тыс. солдат ВСУ Депутат Рады Разумков заявил о гибели 500 тыс. солдат ВСУ на фронте

ВСУ потеряли не менее 500 тыс. солдат убитыми и столько же ранеными, заявил депутат и бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. В своем Telegram-канале политик возложил ответственность за гибель сотен тысяч граждан на «безответственность и коррумпированность» действующей власти.

Когда защитники вернутся, они будут задавать очень неудобные вопросы. Почему в стране строились коррупционные схемы, пока они сидели в окопах? — высказался депутат.

Разумков не уточнил конкретный период, за который производились расчеты, его цифры коррелируют с последними данными российского военного ведомства. В минувшую среду министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что только за 2025 год потери украинских силовых структур составили около полумиллиона человек. Официальный Киев по-прежнему воздерживается от раскрытия точной статистики, однако системный дефицит личного состава на фронте признается как военными, так и депутатами Рады.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что число дезертиров в рядах ВСУ исчисляется сотнями тысяч. Глава государства рассказал, что на Украине возбудили более 100 тыс. уголовных дел по статье о дезертирстве. Он добавил, что такая ситуация в ВСУ — верный признак деградации.