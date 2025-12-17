Новый год-2026
17 декабря 2025 в 15:30

Раскрыты потери ВСУ с начала спецоперации

Минобороны: ВСУ потеряли с начала спецоперации почти 1,5 млн человек

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
С начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли почти 1,5 млн человек личного состава, свидетельствуют данные инфографики, представленной Министерством обороны России 17 декабря. Также сообщается о потере более 213 тыс. единиц военной техники и выводе из строя 70% украинских ТЭЦ. Согласно показателям, помимо теплоэлектростанций, выведено из строя 37% гидроэлектростанций (ГЭС) страны.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли почти полмиллиона военнослужащих. По его словам, это лишило Киев возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации. Также министр отметил, что обрушение обороны ВСУ неизбежно и западные партнеры Киева это понимают.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что число дезертиров в рядах ВСУ исчисляется сотнями тысяч. Глава государства рассказал, что на Украине возбудили более 100 тыс. уголовных дел по статье о дезертирстве. Президент добавил, что такая ситуация в ВСУ — верный признак деградации.

