08 января 2026 в 09:13

Наживавшийся на госконтрактах экс-менеджер собирал дроны без «паспортов»

Экс-менеджер Пыльский собирал дроны без конструкторских документов и испытаний

Фото: МО РФ
Бывший менеджер ООО «Сибирская навигационная компания» Владислав Пыльский организовал и лично контролировал сборку беспилотников для российской армии без конструкторской и технической документации, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Из-за сроков госконтракта сборка началась до завершения опытно-конструкторских работ и испытаний.

Не обладая составленной и оформленной должным образом конструкторской и технической документацией на БПЛА, в августе 2022 года <…> организовал и лично контролировал производство элементов корпусов и сборку БПЛА, — указано в документе.

Согласно материалам, Пыльский предлагал Минобороны беспилотники, не имея даже опытных образцов. Испытания проводились на макетах, не соответствующих реальному конструктивному и функциональному состоянию дронов.

В дальнейшем при тестировании серийных образцов выявлялись технические и конструктивные недостатки. По данным следствия, экс-менеджер давал указания менять настройки БПЛА, чтобы скрыть проблемы, которые могли быть обнаружены при приемке.

Суд признал Пыльского виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к одному году девяти месяцам колонии. Он организовал поставку техники, из-за которой государству был причинен ущерб на сумму 164 млн рублей.

Ранее суд арестовал бывшего коллегу экс-замначальника управления имуществом Олега Васенина Карпенко по делу о хищении средств Минобороны. По версии следствия, они присвоили более 240 млн рублей.

дроны
хищения
госконтракты
Минобороны
