Еще одного фигуранта в деле экс-замначальника управления МО арестовали

В Москве суд арестовал бывшего коллегу экс-замначальника управления имуществом Олега Васенина Карпенко К. В. по делу о хищении средств Минобороны, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Обвинение предполагает, что они присвоили более 240 млн рублей. Обоим фигурантам продлили арест.

По уголовному делу в отношении Васенина был установлен еще один фигурант, в отношении которого также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — Карпенко К. В. Арест обоих фигурантов дела продлен столичным судом, — говорится в сообщении.

Как установило следствие, управление имуществом специальных проектов Минобороны заключило контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина.

