Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 18:45

Еще одного фигуранта в деле экс-замначальника управления МО арестовали

Суд арестовал еще одного фигуранта дела экс-замначальника управления МО Васенина

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
В Москве суд арестовал бывшего коллегу экс-замначальника управления имуществом Олега Васенина Карпенко К. В. по делу о хищении средств Минобороны, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Обвинение предполагает, что они присвоили более 240 млн рублей. Обоим фигурантам продлили арест.

По уголовному делу в отношении Васенина был установлен еще один фигурант, в отношении которого также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — Карпенко К. В. Арест обоих фигурантов дела продлен столичным судом, — говорится в сообщении.

Как установило следствие, управление имуществом специальных проектов Минобороны заключило контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина.

Ранее осужденный за коррупцию бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов вышел на свободу после 12,5 лет заключения в колонии строгого режима. Суд признал Урлашова виновным в получении крупных взяток и назначил ему штраф в 60 млн рублей.

Минобороны РФ
аресты
суды
коррупция
