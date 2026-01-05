ВСУ выводят с Волчанского направления спецподразделение ГУР «Центр Тимура» на восполнение потерь, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, которые приводит РИА Новости, его задействовали как штурмовую пехоту.

Ранее сообщалось, что подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра» ликвидирует украинских дезертиров. По словам источника, самовольно покинувших свою часть украинских солдат уничтожают в Харьковской области.

До этого стало известно, что под Киевом произошел вооруженный инцидент между сотрудниками ГУР Минобороны Украины и военнослужащими войсковой части А4005 ВСУ. Конфликт вспыхнул из-за спора о праве пользования санаторием «Октябрь» в Конча-Заспе. Вечером 3 декабря сотрудники ГУР выломали ведущие на территорию санатория ворота и начали стрелять в землю и воздух, после чего захватили 10 военных, нанеся им серьезные травмы.