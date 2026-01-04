Подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра» ликвидирует украинских дезертиров, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ. По словам источника, самовольно покинувших свою часть украинских солдат уничтожают в Харьковской области.

Для поиска и уничтожения дезертиров на направлении работают расчеты от 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птахи Мадяра» («Птицы Мадьяра». — NEWS.ru), — отметил он.

Ранее сообщалось, что батальон первой мехбригады ВСУ бросили на штурм в Сумской области. По словам источника, танкистов передали командованию 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

До этого украинский военнопленный Роман Дубовик рассказал, что пойманные дезертиры из ВСУ намеренно калечили себя, чтобы избежать отправки обратно на передовую. По его словам, сбежавших солдат привозят назад и некоторые из них идут на крайние меры.

Также сообщалось, что попытка избежать мобилизации обернулась трагедией как минимум для 29 украинцев, которые умерли при попытке незаконно пересечь границу с Румынией. Мужчины погибали от истощения в горах или тонули в реке Тиса.