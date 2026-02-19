Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 05:30

Командир ВСУ пригрозил смертью своим за отход с позиций

Командир ВСУ угрожал смертью отступившим солдатам в Запорожье

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Командир ВСУ угрожал смертью группе отступивших с позиций солдат в Запорожской области. Это следует из радиоперехвата украинских формирований, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Сзади зашли. У вас вообще 360 (градусов обзора. — NEWS.ru) должно быть, у вас дежурит два человека, три отдыхает <…>. И теперь ты сидишь, скулишь. Вы вообще все (погибнете. — NEWS.ru), говорю как есть, — говорится в перехваченном материале.

На записи также слышно, как офицер убеждает солдат не отступать, а принять бой. Военнослужащие ВСУ объясняли, что российские бойцы обошли позиции с фланга.

Ранее представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил: более 70 мужчин погибли при попытке сбежать с Украины начиная с февраля 2022 года, когда в стране объявили всеобщую мобилизацию.

До этого американские СМИ писали, что «крайне высокие потери» наблюдаются в призывных подразделениях ВСУ. Их показатель порой достигает 90%. Журналисты отмечали, что Киев полагался на принудительную мобилизацию бедных мужчин из деревень и отправку их на фронт сразу после двух дней обучения. Колоссальные потери привели к крайне высокому уровню дезертирства, так как средняя продолжительность жизни военнослужащих на передовой составляла всего лишь четыре часа.

ВСУ
дезертиры
командиры
Украина
