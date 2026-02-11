Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 18:56

На Украине раскрыли число погибших при попытке покинуть страну

Пограничник Демченко: более 70 мужчин погибли при попытке сбежать с Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Более 70 мужчин погибли при попытке сбежать с Украины, начиная с февраля 2022 года, когда в стране объявили всеобщую мобилизацию, заявил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, которые приводит Укринформ, чаще всего беглецы гибли в приграничных реках. Больше всего смертей зафиксировано в 2023 и 2024 годах.

За время действия ограничений на выезд за пределы Украины для мужчин — граждан Украины во время попыток незаконного пересечения границы, начиная с февраля 2022 года, к сожалению, мы зафиксировали более 70 смертей, — рассказал Демченко.

Ранее американские СМИ писали, что «крайне высокие потери» наблюдаются в призывных подразделениях ВСУ. Их показатель порой достигает 90%. Журналисты отмечали, что Киев полагался на принудительную мобилизацию бедных мужчин из деревень и отправку их на фронт сразу после двух дней обучения. Колоссальные потери привели к крайне высокому уровню дезертирства, так как средняя продолжительность жизни военнослужащих на передовой составляла всего лишь четыре часа.

Украина
границы
смерти
дезертиры
