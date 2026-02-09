Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 17:15

На Западе признали огромные потери личного состава ВСУ

MWM: на Украине начали применять больше роботов и БПЛА из-за огромных потерь ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины начали применять больше роботов и БПЛА из-за огромных потерь личного состава, пишет англоязычное издание Military Watch Magazine. По его информации, украинская армия все еще исправно финансируется благодаря «сотням миллиардов долларов от стран Запада».

Ряд украинских сухопутных частей перешли от традиционных пехотных боев к более технологически ориентированной форме ведения боевых действий, используя ударные дроны, роботизированные системы снабжения и другие беспилотные средства. <…> Несмотря на то, что ВСУ все еще исправно финансируются, в основном благодаря сотням миллиардов долларов помощи, предоставляемой странами Запада, они страдают от значительной нехватки личного состава из-за огромных потерь, — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что «крайне высокие потери» наблюдаются в призывных подразделениях ВСУ, где их показатель порой достигает 90%. Киев полагался на насильную мобилизацию бедных мужчин из деревень и отправку их на фронт сразу после двух дней обучения. Издание подчеркивает, что колоссальные потери привели к крайне высокому уровню дезертирства, так как средняя продолжительность жизни военнослужащих на передовой составляла всего лишь четыре часа.

Ссылаясь на данные из цифровой картотеки начальника Генштаба ВСУ, журналисты пишут, что с февраля 2022 года украинская армия потеряла убитыми и пропавшими без вести более 1,7 млн человек. Острая нехватка персонала также вынуждает Киев все больше зависеть от иностранных наемников, включая контрактников из таких стран, как Бразилия, Колумбия и Польша.

Ранее Минобороны России сообщало, что ВСУ за сутки потеряли около 1075 военных в зоне СВО. В частности, в зоне ответственности группировки войск «Север» было ликвидировано до 205 украинских военных.

