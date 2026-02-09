ВСУ за сутки потеряли около 1075 военных в зоне СВО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, в зоне ответственности группировки войск «Север» было ликвидировано до 205 украинских военных.

При этом в зоне работы группировки «Запад» ВСУ потеряли более 130 солдат. Кроме того, в результате успешных действий бойцов группировок войск «Южная», «Центр», «Восток» и «Днепр» потери украинской армии составили 125, более 240, 355 и 20 военнослужащих соответственно.

Ранее пленный боец ВСУ Николай Лисконог заявил, что украинские войска с помощью дронов атакуют своих же бойцов, которые решили сдаться российской армии. По его словам, когда он сдавался в плен вместе с сослуживцем, по ним ударил украинский дрон. Пленный рассказал, что в российском плену к нему отнеслись по-человечески, накормили и дали воды, а также пообещали, что его никто не тронет.

До этого стало известно, что российские войска освободили село Глушковка в Харьковской области. Контроль над населенным пунктом установили благодаря силам подразделения группировки войск «Запад».