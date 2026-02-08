Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 12:44

Минобороны сообщило об освобождении села в Харьковской области

МО: ВС России установили контроль над Глушковкой

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: РИА Новости
Российские войска освободили село Глушковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Контроль над ним установлен благодаря силам подразделения группировки войск «Запад».

Подразделениями группировки войск «Запад» установлен контроль над населенным пунктом Глушковка Харьковской области, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее Вооруженные силы России освободили Зеленое в Харьковской области. Кроме того, в результате активных боевых действий военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Сухецкое в Донецкой Народной Республике.

Также расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Запад» нанесли удары по позициям ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Благодаря расчетам РСЗО удалось уничтожить опорные пункты ВСУ вместе с живой силой.

До этого сообщалось, что украинское командование перебросило в Сумскую область бригаду, растерявшую все реактивные системы залпового огня HIMARS. По словам источника в российских силовых структурах, речь идет о переформированной 27-й артиллерийской бригаде ВСУ.

