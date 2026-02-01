Российская армия освободила два села под Харьковом и в ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил России в результате активных боевых действий освободили два населенных пункта в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, речь идет о селах Зеленое и Сухецкое.

Подразделения группировки войск «Север» <...> освободили населенный пункт Зеленое Харьковской области. <…> Подразделения группировки войск «Центр» <...> освободили населенный пункт Сухецкое ДНР, — отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что украинское командование перебросило в Сумскую область бригаду, растерявшую все реактивные системы залпового огня HIMARS. По словам источника в российских силовых структурах, речь идет о переформированной 27-й артиллерийской бригаде ВСУ.

До этого военный эксперт Андрей Марочко выразил мнение, что российская армия может ускорить наступление на Запорожье и «сократить клещи» вокруг ВСУ в Орехове в Запорожской области. По его словам, это произойдет, поскольку ВС РФ освободили Терноватое.