Российская армия может ускорить наступление на Запорожье и «сократить клещи» вокруг ВСУ в Орехове в Запорожской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это произойдет, поскольку ВС РФ освободили Терноватое.

Естественно, будут сокращаться клещи вокруг ореховской группировки [ВСУ], и в последующем будет образован огневой карман для украинских боевиков именно непосредственно в Орехове, — констатировал он.

Марочко добавил, что успешная операция в Терноватом — стратегическая победа российских военных. При этом, как уточнило Минобороны РФ, населенный пункт был освобожден 30 января.

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что ВС РФ за минувшие сутки нанесли удар по объекту ВПК Украины. Целями также стали места сосредоточения подразделений украинских войск и иностранных наемников в 153 районах.

До этого Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожили ударные вертолеты Ми-24 и Ми-8 с помощью беспилотников «Герань» вблизи аэродрома Канатово в Кировоградской области. Эти вертолеты считаются самыми ценными в арсенале ВСУ.