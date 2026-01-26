Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 13:26

Поражения вертолетов Ми-24 и Ми-8 ВСУ российскими военными попали на видео

БПЛА «Герань» БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ударными беспилотниками «Герань» были уничтожены украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8, соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны Российской Федерации. Атака была совершена в момент, когда винтокрылые машины находились на вертолетной площадке.

Специалисты войск беспилотных систем, применив БПЛА «Герань», поразили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке, — заявили в МО РФ.

Ранее сообщалось, что известный украинский летчик Александр Шемет погиб в результате удара беспилотника. Вертолет Ми-24 под управлением 55-летнего пилота был поднят для перехвата дронов в Черкасской области. Борт поддерживал связь с наземным пунктом управления, но в определенный момент исчез с радаров. Через некоторое время были обнаружены обломки вертолета и тела четырех членов экипажа.

До этого власти Украины официально признали потерю вертолета Ми-24 и его экипажа в ходе выполнения боевого задания. Короткое сообщение было опубликовано в соцсетях 12-й отдельной бригадой армейской авиации.

