23 декабря 2025 в 07:19

В зоне СВО подбили летчика — героя Украины

Дрон «Герань» Дрон «Герань» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российский ударный беспилотник уничтожил героя Украины, боевого пилота Александра Шемета, сообщил телеканал «Общественное». Уточняется, что вертолет Ми-24 под управлением 55-летнего военного вылетел на перехват дронов в Черкасской области.

Журналисты подчеркнули, что борт держал связь с пунктом управления, однако в какой-то момент машина перестала фиксироваться радарами. Спустя время были обнаружены обломки вертолета и четыре тела. Предварительное расследование показало, что вертолет мог столкнуться с беспилотником.

Ранее военэксперт Юрий Кнутов заявил, что командование Вооруженных сил Украины отправило командиров 225-го отдельного штурмового полка в состав штурмовых подразделений из-за критической нехватки боевой силы на фронте. По его словам, украинские власти ищут бойцов для восполнения потерь везде, где это возможно.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские военные совместно с властями начали гуманитарную операцию в Красноармейске (Покровске) и в южной части Димитрова (Мирнограда). По его словам, идет эвакуация мирных граждан. Кимаковский добавил, что «потихонечку движутся» не только тыловые подразделения и другие службы. При этом из Димитрова пока тяжело вывозить людей.

ВСУ
Украина
вертолеты
БПЛА
