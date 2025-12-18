Командование Вооруженных сил Украины отправило командиров 225-го отдельного штурмового полка в состав штурмовых подразделений из-за критической нехватки боевой силы на фронте, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, украинские власти ищут бойцов для пополнения потерь везде, где это возможно.

Учитывая серьезную нехватку личного состава, неудивительно, что киевский режим принял решение отправить командиров 225-го отдельного штурмового полка в качестве штурмовиков, по сути, рядовых. Военных ищут везде, где только можно. Я помню, они отправляли на передовую летно-технический состав и даже дроноводов. То, что они отправляют офицеров, меня не удивляет, — высказался Кнутов.

По мнению военного эксперта, ситуация в рядах ВСУ усугубляется повальным дезертирством и низкой боевой подготовкой новых мобилизованных. По его словам, сами бойцы украинской армии, которые сдались в плен, признаются, что командование оставляет их на произвол судьбы.

[Журнал] Economist написал сегодня, что проблема украинской армии заключается в нехватке личного состава, плохом материально-техническом обеспечении и низкой боевой подготовке. Вот три главные причины неудачи украинской армии. Если анализировать интервью с бойцами ВСУ, рядовыми, которые сдаются в плен, то они прямо говорят, что офицеры их бросают. То есть солдаты сражаются самостоятельно. Те, кто поопытнее, пытаются как-то выбираться. Те, кого не так давно отправили на фронт, предпочитают сдаваться. В связи с этим роль офицеров низшего командного состава очень невысокая, — резюмировал Кнутов.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что командование ВСУ отправило командиров 225-го отдельного штурмового полка в состав штурмовых подразделений после боев в районе Гуляйполя Запорожской области. По его словам, санкции были применены из-за значительных потерь, понесенных подразделением в ходе боевых действий.