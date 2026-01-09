«По локоть в крови иранцев»: Хаменеи обрушился на протестующих из-за Трампа

США заинтересованы в беспорядках в Иране, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. Он отметил, что часть протестующих действует в потворстве американскому президенту Дональду Трампу, в том числе «поджигая мусорные баки, чтобы ему понравилось», передает IRIB.

Этот человек заявил, что отдавал приказы в ходе войны, — тем самым признав, что его руки по локоть в крови иранцев, — а потом он заявляет, что поддерживает иранский народ. Кучка неопытных действует в угоду ему, — подчеркнул Хаменеи.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани предупредил США о последствиях вмешательства во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что такая политика дестабилизирует весь Ближний Восток и приведет к краху американских интересов в регионе.

В конце декабря в Иране начались масштабные протесты из-за роста цен. За 2025 год риал подешевел почти вдвое относительно доллара, а уровень инфляции в декабре составил 42,5%. Акции протеста проходят во многих больших городах государства, включая Исфахан, Шираз и Мешхед.