Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 13:25

Власти Ирана сделали жесткое предупреждение Трампу

Иран назвал подрывом стабильности в регионе вмешательство США в дела страны

Али Лариджани Али Лариджани Фото: stringer/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела Ирана аналогично подрыву стабильности всего Ближнего Востока и повлечет за собой крах американских интересов в этом регионе, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в соцсети X. Таким образом он ответил на заявления президента США Дональда Трампа о готовности поддержать иранских протестующих.

Мы считаем, что протестующие предприниматели не имеют отношения к деструктивным элементам, и Трамп должен понимать, что вмешательство США в этот внутренний вопрос равносильно дестабилизации всего [ближневосточного] региона и уничтожению американских интересов, — говорится в сообщении.

Ранее в Иране начались масштабные выступления предпринимателей и продавцов, вызванные беспрецедентным падением национальной валюты. За 2025 год риал подешевел почти вдвое относительно доллара, а уровень инфляции в декабре составил 42,5%. Акции протеста проходят во многих больших городах государства, включая Исфахан, Шираз и Мешхед.

Кроме того, в городе Эзна на западе Ирана в результате штурма полицейского управления митингующими погибли три человека и 17 получили ранения. Этот инцидент случился во время акций протеста, спровоцированных обвалом национальной валюты. Участники беспорядков забрасывали стражей порядка камнями и подожгли несколько патрульных автомобилей.

Иран
США
Ближний Восток
дестабилизация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
А чек нужен? Можно ли вернуть подарок в магазин: раскрываем детали
В России сумели найти лазейку в новом утильсборе
Оставшихся без света жителей Кубани решили напоить чаем с горячими пирогами
Раскрыта ситуация с преступностью в России
Россиянам объяснили, как алкоголь «обманывает» их на морозе
Уголовное дело возбудили после обрушения крыши на складе Wildberries в Юрге
На Украине водителю микроавтобуса ТЦК выстрелили в лицо
Гагин объяснил, почему Зеленскому не нужен мир
Появились новые подробности смерти футболиста Мухамадиева
«Паскуды»: озверевший из-за русской музыки одесский депутат прогнал рабочих
В США нашли важное отличие новогодних выступлений Зеленского и Путина
МОК поставил точку в вопросе о российском флаге на ОИ-2026
Стало известно, может ли Долина выкупить квартиру у Лурье
Российские артиллеристы ударили по блиндажу и наблюдательным постам ВСУ
Гагин назвал причину атаки ВСУ по гостинице в Херсонской области
Отсиживающиеся в Германии украинцы могут оказаться на фронте
Овечкин заступился за партнера по команде и ввязался в драку
В США дали совет своим гражданам в России
МИД раскрыл список японских милитаристов XX века, лишенных реабилитации
Россияне стали реже пользоваться одним видом транспорта
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.