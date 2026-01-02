Власти Ирана сделали жесткое предупреждение Трампу

Вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела Ирана аналогично подрыву стабильности всего Ближнего Востока и повлечет за собой крах американских интересов в этом регионе, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в соцсети X. Таким образом он ответил на заявления президента США Дональда Трампа о готовности поддержать иранских протестующих.

Мы считаем, что протестующие предприниматели не имеют отношения к деструктивным элементам, и Трамп должен понимать, что вмешательство США в этот внутренний вопрос равносильно дестабилизации всего [ближневосточного] региона и уничтожению американских интересов, — говорится в сообщении.

Ранее в Иране начались масштабные выступления предпринимателей и продавцов, вызванные беспрецедентным падением национальной валюты. За 2025 год риал подешевел почти вдвое относительно доллара, а уровень инфляции в декабре составил 42,5%. Акции протеста проходят во многих больших городах государства, включая Исфахан, Шираз и Мешхед.

Кроме того, в городе Эзна на западе Ирана в результате штурма полицейского управления митингующими погибли три человека и 17 получили ранения. Этот инцидент случился во время акций протеста, спровоцированных обвалом национальной валюты. Участники беспорядков забрасывали стражей порядка камнями и подожгли несколько патрульных автомобилей.