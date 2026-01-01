Новый год — 2026
01 января 2026 в 21:32

Раскрыты страшные последствия протестов в Иране

В западном Иране на фоне протестов погибли три человека

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В западном Иране в результате нападения на полицейский участок погибли три человека и пострадали 17, сообщает агентство Fars. Инцидент произошел в городе Эзна в провинции Лурестан на фоне протестов из-за обвала риала.

В районе 18 часов группа погромщиков, воспользовавшись протестами населения в городе Эзна в провинции Лурестан, совершила нападение на штаб полиции, в ходе столкновения три человека погибли, 17 получили ранения, — сказано в сообщении.

По данным агентства, нападавшие забрасывали полицию камнями и сожгли несколько служебных машин. Ранее в тот же день сообщалось о столкновениях в соседней провинции Чехармехаль и Бахтиярия, в городе Лордеган. Там протесты также переросли в силовое противостояние с полицией, в результате чего погибли по меньшей мере два человека и были ранены несколько правоохранителей. Протестующие забрасывали камнями административные здания и банки, причинив им повреждения.

Ранее стало известно, что в Иране продолжаются массовые протесты. Местная валюта потеряла почти половину своей стоимости по отношению к доллару в 2025 году, а инфляция в декабре достигла 42,5%. Массовые митинги охватили крупные города страны — Исфахан, Шираз и Мешхед.

