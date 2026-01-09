Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 15:13

В подмосковных электричках можно лепить снеговика

В подмосковных электричках образовались сугробы снега внутри вагонов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В подмосковных электричках образовались огромные сугробы снега прямо в вагонах, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы». На опубликованных кадрах видно, как снег заполнил проход, делая его почти непроходимым. Вероятно, осадки попали внутрь вагонов через двери, окна или щели.

Ранее балканский циклон принес в Москву и Подмосковье рекордные снегопады. Так, на ВДНХ высота сугробов достигла 31 сантиметра, а в подмосковных Черустях — 48 сантиметров. В Можайске и Коломне побиты суточные рекорды по осадкам: выпало 13 и 14 миллиметров снега соответственно. Согласно прогнозам синоптиков, циклон продолжит приносить обильные осадки как минимум до конца дня, 9 января.

До этого руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что пик мощной метели в столичном регионе уже пройден. По его информации, снегопад будет постепенно ослабевать, переходя от сильного к умеренному, и полностью прекратится в ночь на 10 января. Ветер, вызвавший снежные заносы, также начнет стихать, а к 11 числу ожидаются лишь незначительные осадки.

непогода
Подмосковье
снегопады
поезда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сложная задача»: раскрыто, что ждет США после согласования мирного плана
В МИД России анонсировали большую пресс-конференцию Лаврова
Обнародованы реальные нефтегазовые зарплаты в России
В подмосковных электричках можно лепить снеговика
В ФАО раскрыли критическую ситуацию с ценами на продовольствие в мире
Крупные авиакомпании массово отменяют рейсы из Турции в Иран
Россиянин попытался скрыться от правосудия в Таиланде и попался
Финские боевые вертолеты появятся у границы с Россией
Экс-главе СБУ предрекли место главы террористической ЧВК против России
В России усилят контроль за проводящими аборты клиниками
В Петербурге предложили бороться со штрафами за «слепую» парковку зимой
В Благовещенске разыскивают живодера-арбалетчика
Мужчина выселил наглого медведя из своего подвала с помощью краски
«Быть крутым парнем»: американист объяснил решение Трампа по санкциям США
Россиянам напомнили о новых штрафах за небезопасную перевозку детей
Огромная часть Великобритании погрузилась во мрак
«Пора начать»: Европу призвали к диалогу с Россией
Во Франции предложили попрощаться с НАТО из-за выходок США
«По локоть в крови иранцев»: Хаменеи обрушился на протестующих из-за Трампа
В Раде предупредили Европу о последствиях ввода войск на Украину
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.