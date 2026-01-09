В подмосковных электричках можно лепить снеговика

В подмосковных электричках образовались огромные сугробы снега прямо в вагонах, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы». На опубликованных кадрах видно, как снег заполнил проход, делая его почти непроходимым. Вероятно, осадки попали внутрь вагонов через двери, окна или щели.

Ранее балканский циклон принес в Москву и Подмосковье рекордные снегопады. Так, на ВДНХ высота сугробов достигла 31 сантиметра, а в подмосковных Черустях — 48 сантиметров. В Можайске и Коломне побиты суточные рекорды по осадкам: выпало 13 и 14 миллиметров снега соответственно. Согласно прогнозам синоптиков, циклон продолжит приносить обильные осадки как минимум до конца дня, 9 января.

До этого руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что пик мощной метели в столичном регионе уже пройден. По его информации, снегопад будет постепенно ослабевать, переходя от сильного к умеренному, и полностью прекратится в ночь на 10 января. Ветер, вызвавший снежные заносы, также начнет стихать, а к 11 числу ожидаются лишь незначительные осадки.