Один российский город закрыл аэропорт для самолетов Аэропорт Геленджика ограничил прием и выпуск самолетов

В аэропорту Геленджика были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Telegram-канале Росавиации. Причина введения ограничений не уточняется.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам представителей ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности воздушной гавани.

Также в ведомстве заявили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Причины такого решения администрации воздушной гавани аналогичны.

Три столичных аэропорта США — Рейган, Даллес и Балтимор-Вашингтон — ранее закрыли на вылет из-за резкого химического запаха в диспетчерском центре в Уоррентоне, который повлиял на самочувствие авиадиспетчеров. Информация о возобновлении полетов пока не поступала.