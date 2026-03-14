14 марта 2026 в 14:39

Масштабный сбой зафиксирован в Telegram

Telegram столкнулся с масштабным сбоем днем 14 марта, следует из данных сервиса Downdetector. Пользователи сообщают о проблемах с отправкой и получением сообщений. Кроме того, в мессенджере наблюдаются затруднения с загрузкой медиафайлов.

Некоторые отмечают, что у них не открывается само приложение. Большинство жалуется на сбой мобильного приложения — на него приходится 42% сообщений о проблемах. Еще 34% жалоб связаны с неполадками в системе оповещений, а 10% пользователей сообщили о сбое сайта.

Что касается операционных систем, то на Android приходится 47,7% обращений, 32,9% — на Windows и 18,5% — на iOS. Чаще всего на сбои в работе Telegram жалуются пользователи из Белгородской области. Также жалобы поступают из Брянской, Тверской и Курской областей, а также Республики Тыва.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Похитившие у бойцов СВО деньги полицейские получили обвинение
Российские «Герани» поразили места запуска БПЛА в районе Перемоги
США резко снизили плату за отказ от гражданства
Масштабный сбой зафиксирован в Telegram
Свыше 40 тыс. гражданских объектов повреждены в Иране с начала войны
Пентагон раскрыл число пораженных объектов на острове Харк
Два московских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты
Макрон внезапно пригласил двух врагов в Париж
Бывший глава Украины обратился к Орбану в неожиданном письме
Раненого дельфина без левого глаза заметили в Краснодарском крае
Индийские суда получили пропуск через стратегически важный морской коридор
США возобновят добычу нефти на своем шельфе
Погода в Москве в воскресенье, 15 марта: ждать ли рекордного тепла и ливней
Налет на Москву, муки белгородцев: как ВСУ атакуют Россию 14 марта
Убийц антибиотиков нашли в озере с питьевой водой для миллионов людей
Шедший в Россию греческий танкер стал жертвой неизвестных сил
«В наших руках»: в Иране назвали два ключевых условия для прекращения войны
Военные учения британских солдат назвали игрой в страйкбол
В Совфеде оценили идею Мерца запретить въезд в ЕС участникам СВО
В Израиле подсчитали число атакованных штабов «Хезболлы»
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

