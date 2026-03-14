Масштабный сбой зафиксирован в Telegram

Telegram столкнулся с масштабным сбоем днем 14 марта, следует из данных сервиса Downdetector. Пользователи сообщают о проблемах с отправкой и получением сообщений. Кроме того, в мессенджере наблюдаются затруднения с загрузкой медиафайлов.

Некоторые отмечают, что у них не открывается само приложение. Большинство жалуется на сбой мобильного приложения — на него приходится 42% сообщений о проблемах. Еще 34% жалоб связаны с неполадками в системе оповещений, а 10% пользователей сообщили о сбое сайта.

Что касается операционных систем, то на Android приходится 47,7% обращений, 32,9% — на Windows и 18,5% — на iOS. Чаще всего на сбои в работе Telegram жалуются пользователи из Белгородской области. Также жалобы поступают из Брянской, Тверской и Курской областей, а также Республики Тыва.