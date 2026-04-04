04 апреля 2026 в 20:06

«Позорно»: Дмитриев призвал NYT нанять более образованных редакторов

Дмитриев высмеял ошибку NYT с расшифровкой НАТО и назвал ее позорной

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X резко раскритиковал New York Times и назвал позорной их ошибку в расшифровке аббревиатуры НАТО. Он заявил, что изданию следует нанимать более образованных сотрудников.

Позорно. Нужно нанимать более образованных, менее предвзятых людей и, возможно, использовать ИИ, чтобы проверять их, — написал Дмитриев.

Ранее газета назвала НАТО Организацией Североамериканского договора в материале об угрозах президента США Дональда Трампа вывести страну из Альянса. В пятничном номере вышла статья с заголовком: «Организация Североамериканского договора без Америки?» Позже издание пообещало опубликовать исправление.

До этого депутаты Европарламента во время опроса не смогли правильно показать Иран на карте мира. Некоторые из них путали страну с другими государствами. Евродепутат от Социалистической партии Эмма Рафовиц показала на карте Болгарию, полагая, что это Исламская Республика. Ее коллега Фабьенн Келлер указала на Турцию.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

