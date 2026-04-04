«Позорно»: Дмитриев призвал NYT нанять более образованных редакторов Дмитриев высмеял ошибку NYT с расшифровкой НАТО и назвал ее позорной

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X резко раскритиковал New York Times и назвал позорной их ошибку в расшифровке аббревиатуры НАТО. Он заявил, что изданию следует нанимать более образованных сотрудников.

Позорно. Нужно нанимать более образованных, менее предвзятых людей и, возможно, использовать ИИ, чтобы проверять их, — написал Дмитриев.

Ранее газета назвала НАТО Организацией Североамериканского договора в материале об угрозах президента США Дональда Трампа вывести страну из Альянса. В пятничном номере вышла статья с заголовком: «Организация Североамериканского договора без Америки?» Позже издание пообещало опубликовать исправление.

До этого депутаты Европарламента во время опроса не смогли правильно показать Иран на карте мира. Некоторые из них путали страну с другими государствами. Евродепутат от Социалистической партии Эмма Рафовиц показала на карте Болгарию, полагая, что это Исламская Республика. Ее коллега Фабьенн Келлер указала на Турцию.