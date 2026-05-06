Стало известно, как россияне относятся к содержанию питомцев в квартире Девелопер Винер: только 5% не готовы содержать домашних животных в квартире

Только 5% жителей России отказываются от содержания домашних животных в квартире, заявил NEWS.ru совладелец и сооснователь компании «Группа Родина» Антон Винер. В то же время, по его словам, больше половины респондентов не против завести питомца.

Домашние любимцы стали полноценными участниками сделок с недвижимостью. Сегодня при выборе жилья покупатели учитывают, насколько комфортно будет их питомцам. Отношение к животным стало гораздо теплее: 63% россиян одобряют их содержание в квартирах, а еще 32% согласны соседствовать только с маленькими зверьками. Противников осталось всего 5%, хотя еще в 2025 году недовольных было почти в четыре раза больше, — поделился Винер.

Он отметил, что главными критериями при переезде с питомцем стали размер квартиры и наличие природы за окном. По информации эксперта, для 45% опрошенных решающим фактором оказалась площадь комнат, а для 41% — близость парков и скверов. При этом, как указал девелопер, технические детали, такие как устойчивость пола к царапинам или наличие балкона, волнуют людей гораздо меньше.

Современный квартал теперь сложно представить без специальной инфраструктуры для животных. Около 63% горожан считают, что в жилом комплексе обязательно должна быть площадка для выгула. Пятой части опрошенных достаточно обычного парка поблизости, а 17% респондентов и вовсе выбирают питомцев, которых не нужно выводить на улицу. Самыми востребованными элементами инфраструктуры стали урны с пакетами для биоотходов — за них проголосовали 47% участников исследования. Еще 34% опрошенных ждут появления зон для дрессировки, — добавил Винер.

Ранее директор по продажам Светлана Соколова заявила, что большинство жителей Москвы предпочитают дома высотой не более шести этажей. По ее словам, спрос на квартиры в столичных небоскребах заметно снижается.