День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 17:03

Стало известно, как россияне относятся к содержанию питомцев в квартире

Девелопер Винер: только 5% не готовы содержать домашних животных в квартире

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Только 5% жителей России отказываются от содержания домашних животных в квартире, заявил NEWS.ru совладелец и сооснователь компании «Группа Родина» Антон Винер. В то же время, по его словам, больше половины респондентов не против завести питомца.

Домашние любимцы стали полноценными участниками сделок с недвижимостью. Сегодня при выборе жилья покупатели учитывают, насколько комфортно будет их питомцам. Отношение к животным стало гораздо теплее: 63% россиян одобряют их содержание в квартирах, а еще 32% согласны соседствовать только с маленькими зверьками. Противников осталось всего 5%, хотя еще в 2025 году недовольных было почти в четыре раза больше, — поделился Винер.

Он отметил, что главными критериями при переезде с питомцем стали размер квартиры и наличие природы за окном. По информации эксперта, для 45% опрошенных решающим фактором оказалась площадь комнат, а для 41% — близость парков и скверов. При этом, как указал девелопер, технические детали, такие как устойчивость пола к царапинам или наличие балкона, волнуют людей гораздо меньше.

Современный квартал теперь сложно представить без специальной инфраструктуры для животных. Около 63% горожан считают, что в жилом комплексе обязательно должна быть площадка для выгула. Пятой части опрошенных достаточно обычного парка поблизости, а 17% респондентов и вовсе выбирают питомцев, которых не нужно выводить на улицу. Самыми востребованными элементами инфраструктуры стали урны с пакетами для биоотходов — за них проголосовали 47% участников исследования. Еще 34% опрошенных ждут появления зон для дрессировки, — добавил Винер.

Ранее директор по продажам Светлана Соколова заявила, что большинство жителей Москвы предпочитают дома высотой не более шести этажей. По ее словам, спрос на квартиры в столичных небоскребах заметно снижается.

Общество
россияне
домашние животные
недвижимость
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.