22 апреля 2026 в 13:58

Стало известно, как изменились приоритеты москвичей при покупке жилья

Топ-менеджер Соколова: москвичи считают удобным для жизни дом до шести этажей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Большинство жителей Москвы предпочитают дома, высота которых не превышает шести этажей, заявила NEWS.ru директор по продажам «Хайтэк Девелопмент» Светлана Соколова. По ее словам, в столице наблюдается снижение спроса на квартиры в небоскребах.

Почти половина потенциальных покупателей столичной первичной недвижимости предпочла бы жить в малоэтажных зданиях. Они все чаще ищут жилье, которое дает ощущение «близости к земле», потому что в таких новостройках люди чувствуют себя психологически комфортнее. Согласно результатам опроса, 46% респондентов назвали наиболее удобным вариантом для жизни дом до пяти-шести этажей. Еще 42% выбрали среднюю высоту как компромисс. При этом современные небоскребы от 20 этажей привлекают лишь 12% опрошенных, — поделилась Соколова.

Она подчеркнула, что главным критерием при выборе жилья стали приватность и отсутствие ощущения «муравейника», поскольку эти аспекты оказались критически важными для 38% респондентов. По словам топ-менеджера, тех, кто предпочитает панорамные виды, значительно меньше — всего 8%.

Тренд на камерность традиционно формируется в жилых комплексах высоких ценовых категорий, откуда постепенно переходит в массовый сегмент. В делюкс-классе малоэтажные объекты всегда считались высшим пилотажем. Это эталон приватности и особого статуса владельца. Когда в доме всего несколько квартир, а соседи знают друг друга в лицо, создается атмосфера закрытого клуба. Сегодня элитная недвижимость задает стандарт всему рынку, — добавила Соколова.

Она заключила, что, хотя для большинства москвичей (54%) инфраструктура комплекса и его местоположение по-прежнему остаются ключевыми факторами при выборе жилья, спрос на малоэтажные дома растет. При этом, по словам эксперта, рынок недвижимости уже реагирует на эту тенденцию.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил, чтобы застройщики отводили 5% пустующих квартир в новых жилых комплексах для социальных нужд. С этой идеей он обратился к правительству Российской Федерации.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
