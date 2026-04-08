08 апреля 2026 в 10:44

«Пустующие квартиры»: в Госдуме назвали способ повысить доступность жилья

Депутат Миронов призвал отдавать 5% пустующих квартир под социальное жилье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Застройщики должны выделять 5% пустующих квартир в новостройках для социального использования, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. Он выдвинул соответствующее предложение правительству Российской Федерации.

В предыдущие три года более трети регионов не выполнили обязательства по расселению аварийного жилья. При этом некоторые субъекты своих средств в программу практически не вкладывали, а выделенные федеральные деньги не возвращали. Но проблема расселения не сводится только к недоработкам на местах. Она глобальна и в первую очередь упирается, конечно, в нехватку бюджетных средств. Жилой фонд ветшает намного быстрее, чем расселяется. И тех показателей, которые «спускаются» в регионы, недостаточно, чтобы наверстать. «Справедливая Россия» предложила правительству ввести социальную квоту для застройщиков: чтобы хотя бы 5% от своих пустующих квартир они передавали государству под социальные нужды, — поделился Миронов.

Он подчеркнул, что для решения жилищной проблемы необходимо увеличить федеральное финансирование программы расселения. По словам депутата, застройщики, которые в последние годы значительно подняли цены, теперь жалуются на низкий спрос. В то же время, указал парламентарий, во Франции до 20% квартир в каждой новой постройке отводится под социальное жилье.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш заявил, что одной из мер поддержки сирот является выдача жилищного сертификата. По его словам, дети, оставшиеся без опекунов, могут также получить жилье из специализированного фонда.

Сергей Миронов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Серьезный разброд»: американист сделал неутешительный прогноз для Трампа
Иран снова потрясли мощнейшие взрывы после объявления перемирия
Мировым энергорынкам предрекли месяцы восстановления
ВСУ выпустили на приграничный регион более 130 дронов
Родителям дали советы, как поддержать школьников во время учебы
Жители республики Марий Эл живут по колено в воде
Политолог ответил, повлияют ли обвинения Вэнса на Зеленского
Более 50 человек пострадали от загадочной инфекции в российском регионе
Раскрыто, сколько жителей Запорожья погибли за сутки из-за ударов ВСУ
Россиянам рассказали, как компании используют виниловые пластинки
Россиян призвали готовиться к «черемуховым» холодам
В Германии раскрыли страшную для Киева правду о потерях и кладбищах
Американист оценил шанс демократов выкинуть Трампа из Белого дома
Раскрыто состояние пострадавших при налете ВСУ на школу в Запорожье
Цвет как фон, а не акцент: как меняется современный интерьер
Сомнолог предупредил об опасности бесконтрольного приема мелатонина
Telegram устроил «чистку», заблокировав более 100 тыс. каналов за сутки
Перемирие с США не продержалось и суток
Названа новая версия смерти женщины, чье тело обнаружили на западе Москвы
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 апреля: где сбои в России
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

