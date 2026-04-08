«Пустующие квартиры»: в Госдуме назвали способ повысить доступность жилья

Застройщики должны выделять 5% пустующих квартир в новостройках для социального использования, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. Он выдвинул соответствующее предложение правительству Российской Федерации.

В предыдущие три года более трети регионов не выполнили обязательства по расселению аварийного жилья. При этом некоторые субъекты своих средств в программу практически не вкладывали, а выделенные федеральные деньги не возвращали. Но проблема расселения не сводится только к недоработкам на местах. Она глобальна и в первую очередь упирается, конечно, в нехватку бюджетных средств. Жилой фонд ветшает намного быстрее, чем расселяется. И тех показателей, которые «спускаются» в регионы, недостаточно, чтобы наверстать. «Справедливая Россия» предложила правительству ввести социальную квоту для застройщиков: чтобы хотя бы 5% от своих пустующих квартир они передавали государству под социальные нужды, — поделился Миронов.

Он подчеркнул, что для решения жилищной проблемы необходимо увеличить федеральное финансирование программы расселения. По словам депутата, застройщики, которые в последние годы значительно подняли цены, теперь жалуются на низкий спрос. В то же время, указал парламентарий, во Франции до 20% квартир в каждой новой постройке отводится под социальное жилье.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш заявил, что одной из мер поддержки сирот является выдача жилищного сертификата. По его словам, дети, оставшиеся без опекунов, могут также получить жилье из специализированного фонда.