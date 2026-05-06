06 мая 2026 в 17:07

Израиль обвинил Бельгию в преследовании евреев из-за обрезаний

Израиль заступился за арестованных в Бельгии иудеев, проводивших обрезания

Гидеон Саар Гидеон Саар Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар разместил в соцсети Х пост с резкой критикой в адрес властей Бельгии из-за преследования специалистов, проводивших обряд обрезания. Поводом для дипломатического демарша стало предъявление обвинений трем лицам в Антверпене, в отношении которых с 2025 года велось расследование о медицинской практике без лицензий.

Этим актом Бельгия присоединяется к короткому и позорному списку стран, наряду с Ирландией, которые используют уголовное право для преследования евреев за исповедание иудаизма. Обрезание — краеугольный камень иудаизма, — заявил Саар.

Министр напомнил, что большинство стран Европы и мира давно создали правовые механизмы для обеспечения свободы вероисповедания. Саар подчеркнул, что право на проведение религиозных обрядов является неотъемлемой частью идентичности еврейского народа.

К критике бельгийских властей присоединился посол США Билл Уайт, который напрямую обвинил руководство королевства в антисемитизме. В ответ на это глава МИД Бельгии Максим Прево назвал подобные утверждения неверными, оскорбительными и категорически неприемлемыми.

До этого Украина пригрозила Израилю скандалом, если власти еврейского государства позволят российскому судну Panoramits, перевозящему зерно, зайти в порт Хайфы. Отмечалось, что Киев внимательно следил за ситуацией. После этого израильского посла в Киеве вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста.

Европа
Бельгия
Израиль
иудеи
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

