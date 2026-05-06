Израиль обвинил Бельгию в преследовании евреев из-за обрезаний Израиль заступился за арестованных в Бельгии иудеев, проводивших обрезания

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар разместил в соцсети Х пост с резкой критикой в адрес властей Бельгии из-за преследования специалистов, проводивших обряд обрезания. Поводом для дипломатического демарша стало предъявление обвинений трем лицам в Антверпене, в отношении которых с 2025 года велось расследование о медицинской практике без лицензий.

Этим актом Бельгия присоединяется к короткому и позорному списку стран, наряду с Ирландией, которые используют уголовное право для преследования евреев за исповедание иудаизма. Обрезание — краеугольный камень иудаизма, — заявил Саар.

Министр напомнил, что большинство стран Европы и мира давно создали правовые механизмы для обеспечения свободы вероисповедания. Саар подчеркнул, что право на проведение религиозных обрядов является неотъемлемой частью идентичности еврейского народа.

К критике бельгийских властей присоединился посол США Билл Уайт, который напрямую обвинил руководство королевства в антисемитизме. В ответ на это глава МИД Бельгии Максим Прево назвал подобные утверждения неверными, оскорбительными и категорически неприемлемыми.

