Боксер Никита Цзю досрочно финишировал соперника в бою за чемпионский пояс

Боксер Цзю победил Диаса и завоевал титул чемпиона мира WBO International

Австралийский боксер Никита Цзю одержал победу над испанцем Оскаром Диасом и завоевал вакантный второстепенный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации WBO International, сообщила пресс-служба WBO. Поединок в среднем весе прошел в австралийском городе Ньюкасл.

Бой завершился досрочной победой Цзю. Соперник отказался от продолжения поединка после шестого раунда.

Никита Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Константина Цзю. На профессиональном ринге 28-летний боксер до сих пор не знает поражений.

В активе спортсмена насчитывается 12 побед, из которых 10 были одержаны нокаутом. Для 25-летнего Оскара Диаса это поражение стало первым в карьере при 16 ранее одержанных победах.

Ранее WBO приняла решение допустить боксеров из России и Белоруссии до участия в соревнованиях под своей эгидой, но исключительно в нейтральном статусе. При этом спортсменам запретят использовать национальную символику. Помимо этого, всем кандидатам предстоит пройти тщательную проверку для получения возможности участвовать в мероприятиях.

