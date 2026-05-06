06 мая 2026 в 17:04

Боксер Никита Цзю досрочно финишировал соперника в бою за чемпионский пояс

Боксер Цзю победил Диаса и завоевал титул чемпиона мира WBO International

Никита Цзю Никита Цзю Фото: Nigel Owen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Австралийский боксер Никита Цзю одержал победу над испанцем Оскаром Диасом и завоевал вакантный второстепенный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации WBO International, сообщила пресс-служба WBO. Поединок в среднем весе прошел в австралийском городе Ньюкасл.

Бой завершился досрочной победой Цзю. Соперник отказался от продолжения поединка после шестого раунда.

Никита Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Константина Цзю. На профессиональном ринге 28-летний боксер до сих пор не знает поражений.

В активе спортсмена насчитывается 12 побед, из которых 10 были одержаны нокаутом. Для 25-летнего Оскара Диаса это поражение стало первым в карьере при 16 ранее одержанных победах.

Ранее WBO приняла решение допустить боксеров из России и Белоруссии до участия в соревнованиях под своей эгидой, но исключительно в нейтральном статусе. При этом спортсменам запретят использовать национальную символику. Помимо этого, всем кандидатам предстоит пройти тщательную проверку для получения возможности участвовать в мероприятиях.

До этого первый зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация плавания последовательно допускала российских спортсменов до мировых стартов, несмотря на критику представителей других стран. По его словам, в этом вопросе победил здравый смысл.

