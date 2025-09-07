Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 14:01

Усику дали отсрочку на защиту титула несмотря на танцы и футбол

WBO предоставила Усику отсрочку на защиту титула несмотря на скандал с танцами

Александр Усик Александр Усик Фото: IMAGO/MICHAL CHWIEDUK/Global Look Press

Всемирная боксерская организация (WBO) предоставила украинцу Александру Усику дополнительную отсрочку для защиты титула по медицинским показаниям, отмечается на сайте WBO. При этом совсем недавно спортсмен выкладывал в соцсети видео с танцами и принимал участие в благотворительном футбольном матче.

Организация еще в июле обязала Усика принять участие в обязательном бое с Джозефом Паркером, предоставив 30 дней на переговоры. Тогда команда спортсмена запросила отсрочку на 90 дней, предоставив документы о проблемах со спиной у украинца.

После скандальных танцев и благотворительного футбольного матча WBO снова запросила информацию о состоянии здоровья Усика. Команда спортсмена утверждает, что его действия не противоречат запрету выходить на ринг, а танцы и футбол разрешены медиками.

Отмечается, что 20 июля Усик вновь стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинский спортсмен нокаутировал британца Даниэля Дюбуа. Победа была завоевана уже в пятом раунде поединка. Он защитил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA (Всемирная боксерская ассоциация), IBO (Международная боксерская организация), WBO и WBC (Всемирный боксерский совет).

Александр Усик
WBO
боксеры
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Утратила контроль»: Захарова пристыдила Швецию из-за дронов
В Москве завершился многотысячный крестный ход
Дмитрий Нагиев пожаловался на маленькую пенсию
В Британии увидели угрозу в словах Путина о западных войсках на Украине
Россию ждет экстремальная зима? Что в прогнозах, температурные «качели»
«Лаборатория Касперского» провела анализ хакерских групп, атакующих Россию
«Карта Достоевского» для школьников: что это, чем отличается от пушкинской
Ленивое овощное рагу — готовится само: 20 минут и ужин на столе!
Рианна вышла на балкон с полуобнаженной грудью
Борьба за двор без машин обернулась арестом для москвича
Раскрыт топ-5 самых ненадежных PIN-кодов
Военэксперт ответил, из-за чего мог начаться пожар в здании кабмина в Киеве
Выявлен неочевидный фактор, ускоряющий ухудшение памяти
«Начат в Российской империи»: Сальдо сделал громкое заявление о Херсоне
В «СберНПФ» раскрыли размер пенсии для россиян без трудового стажа
Рогов сообщил об освобождении Юнаковки
Европейская страна «превентивно» подняла истребители в небо
Лавров объяснил значение тройного рукопожатия лидеров России, Китая и Индии
Спасатели возобновили поиски косатки с пластиковой удавкой
Усику дали отсрочку на защиту титула несмотря на танцы и футбол
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.