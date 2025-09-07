Усику дали отсрочку на защиту титула несмотря на танцы и футбол WBO предоставила Усику отсрочку на защиту титула несмотря на скандал с танцами

Всемирная боксерская организация (WBO) предоставила украинцу Александру Усику дополнительную отсрочку для защиты титула по медицинским показаниям, отмечается на сайте WBO. При этом совсем недавно спортсмен выкладывал в соцсети видео с танцами и принимал участие в благотворительном футбольном матче.

Организация еще в июле обязала Усика принять участие в обязательном бое с Джозефом Паркером, предоставив 30 дней на переговоры. Тогда команда спортсмена запросила отсрочку на 90 дней, предоставив документы о проблемах со спиной у украинца.

После скандальных танцев и благотворительного футбольного матча WBO снова запросила информацию о состоянии здоровья Усика. Команда спортсмена утверждает, что его действия не противоречат запрету выходить на ринг, а танцы и футбол разрешены медиками.

Отмечается, что 20 июля Усик вновь стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинский спортсмен нокаутировал британца Даниэля Дюбуа. Победа была завоевана уже в пятом раунде поединка. Он защитил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA (Всемирная боксерская ассоциация), IBO (Международная боксерская организация), WBO и WBC (Всемирный боксерский совет).