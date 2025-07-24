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24 июля 2025 в 19:45

Назван боксер, который может лишить Александра Усика титула чемпиона

WBO обязала Усика выйти на бой с Паркером

Джозеф Паркер Джозеф Паркер Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала следующий бой украинца Александра Усика. Его соперником станет новозеландский боксер Джозеф Паркер. Командам бойцов дали 30 дней для достижения соглашения об условиях поединка, следует из письма WBO.

Сообщаем, что комитет WBO по чемпионатам мира официально распоряжается начать переговоры между вышеуказанными боксерами для выполнения обязательной защиты титула. С момента получения данного письма у сторон есть 30 дней, чтобы прийти к соглашению, — сказано в письме.

Если команды Усика и Паркера не придут к соглашению, то WBO назначит торги. Минимальная сумма заявки для участия в них составляет $1 млн (793 млн рублей).

20 июля Усик вновь стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинский спортсмен нокаутировал британца Даниэля Дюбуа. Победа была завоевана уже в пятом раунде поединка.

Президент Украины Владимир Зеленский в марте во время визита в Вашингтон подарил американскому коллеге Дональду Трампу чемпионский пояс Усика, который он завоевал в прошлом году в бою с Тайсоном Фьюри. «Особенный» подарок заметили на столе во время переговоров в Овальном кабинете в Белом доме.

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