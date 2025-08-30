День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 20:26

WBO заставила Усика доказать травму спины после видео с танцами

WBO потребовала от боксера Усика пройти медобследование до 1 сентября

Александр Усик Александр Усик Фото: Frank Augstein/AP/TASS

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала украинского боксера Александра Усика пройти новое медицинское обследование и предоставить официальное заключение о состоянии здоровья после появления в Сети видео с его танцами, сообщает РИА Новости. Ранее спортсмен просил об отсрочке переговоров о защите титула против новозеландца Джозефа Паркера, сославшись на травму спины.

Медицинское обследование должно быть детальным и тщательным и должно засвидетельствовать текущее состояние здоровья украинца, прогноз, предполагаемые сроки восстановления и другие подтверждающие медицинские данные, — говорится в письме представителя WBO.

Видео с танцами Усика вызвало сомнения у организации в серьезности заявленных проблем со спиной. На кадрах спортсмен танцует с украинской певицей Надей Дорофеевой, активно двигается и прыгает во время концерта. WBO установила срок: обследование должно пройти и быть задокументировано до 1 сентября.

Ранее уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий за ОАЭ, стал чемпионом UFC в среднем весе. В бою в Чикаго он одолел южноафриканца Дриуса дю Плесси. Судьи единогласно отдали победу ему.

Александр Усик
боксеры
здоровье
WBO
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чиновник купил дешевый компьютер по цене дорогого за бюджетные деньги
Стало известно решение Петербурга о введении «сухого закона»
Врач раскрыла неожиданный эффект кваса
Минобороны утвердило проект оборонного бюджета на 2026–2028 годы
Зеленский попросил Моди передать России «сигнал» на ШОС
«Приеду в Киев на тракторе пахать»: Лукашенко — 71. Топ-фраз президента
При ударе Израиля по Сане погибли 10 министров правительства хуситов
Суд признал дискриминацией объявления с отказом сдавать жилье цыганам
Хинштейн: 17 тысяч жителей остались без света из-за удара ВСУ под Курском
WBO заставила Усика доказать травму спины после видео с танцами
Азиатский город побил вековой рекорд по жаре
Трамп отменил поездку в Индию после пошлинных «наказаний»
Лиса чуть не попала под колеса Ferrari во время «Формулы-1»
Эксперт раскрыл, как конфликт на Украине выявил слабые стороны США
Раскрыта схема израильской разведки по устранению военных в Иране
Кубань полыхает после атаки, дочь Горбачева шикует за границей: что дальше
ВСУ провели несколько атак на одно российское предприятие
Гордон Рамзи рассказал о борьбе с раком кожи и показал фото после операции
Разработчик ракеты «Фламинго» попал под прицел НАБУ
Соратники Парубия рассказали, чем он был опасен для руководства Украины
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.