WBO заставила Усика доказать травму спины после видео с танцами WBO потребовала от боксера Усика пройти медобследование до 1 сентября

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала украинского боксера Александра Усика пройти новое медицинское обследование и предоставить официальное заключение о состоянии здоровья после появления в Сети видео с его танцами, сообщает РИА Новости. Ранее спортсмен просил об отсрочке переговоров о защите титула против новозеландца Джозефа Паркера, сославшись на травму спины.

Медицинское обследование должно быть детальным и тщательным и должно засвидетельствовать текущее состояние здоровья украинца, прогноз, предполагаемые сроки восстановления и другие подтверждающие медицинские данные, — говорится в письме представителя WBO.

Видео с танцами Усика вызвало сомнения у организации в серьезности заявленных проблем со спиной. На кадрах спортсмен танцует с украинской певицей Надей Дорофеевой, активно двигается и прыгает во время концерта. WBO установила срок: обследование должно пройти и быть задокументировано до 1 сентября.

