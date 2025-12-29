Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 17:32

Титулованный боксер попал в смертельное ДТП в Нигерии

Британский боксер Джошуа попал в ДТП, в результате которого погибли два человека

Энтони Джошуа Энтони Джошуа Фото: IMAGO/Tom Hogan — Hoganphotos.co/Global Look Press
Бывший чемпион мира по боксу по трем версиям в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа попал в тяжелое ДТП в Нигерии, в результате которого погибли два человека, сообщила газета Punch. Сам спортсмен отделался легкими травмами, его госпитализировали.

По данным источника, инцидент произошел в городе Макун. Автомобиль, в котором находился экс-чемпион мира, врезался в неподвижный грузовик на автомагистрали Лагос — Ибадан. Водителя и самого Джошуа доставили в больницу с незначительными травмами, однако двое других пассажиров погибли на месте. Обстоятельства аварии выясняются.

36-летний Джошуа является одним из самых титулованных тяжеловесов современности. Он трижды завоевывал чемпионские пояса по версиям WBA, IBF и WBO. Его последний бой состоялся 19 декабря, когда он нокаутировал американца Джейка Пола. Ранее Джошуа дважды уступал украинскому боксеру Александру Усику.

Ранее Энтони Джошуа победил американского блогера Джейка Пола нокаутом в шестом раунде. Этот результат подвел итог их восьмираундового поединка в Майами.

ДТП
аварии
боксеры
Нигерия
Энтони Джошуа
