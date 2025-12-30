Появилась информация о жертвах ДТП с участием боксера Джошуа HF: в ДТП с участием боксера Джошуа погибли два его тренера Гами и Латц

Двое погибших в автокатастрофе в Нигерии были тренерами и близкими друзьями британского боксера Энтони Джошуа, пишет издание Home of Fight, изучив обстоятельства инцидента. На момент столкновения в передней части автомобиля находились Сина Гами, тренер по силовой подготовке, помогавший боксеру готовиться к бою с Джейком Полом, и личный тренер по имени Латц.

Авария произошла утром в понедельник, 29 декабря, на скоростной трассе Лагос-Ибадан. Внедорожник Lexus врезался в стоящий грузовик на оживленном участке дороги. Оба тренера скончались на месте от полученных травм. Сам спортсмен, ехавший на заднем сиденье, отделался легкими повреждениями и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа победил американского блогера Джейка Пола нокаутом в шестом раунде. Этот результат подвел итог их восьмираундового поединка в Майами.

36-летний Джошуа является одним из самых титулованных тяжеловесов современности. Он трижды завоевывал чемпионские пояса по версиям WBA, IBF и WBO. Его последний бой состоялся 19 декабря, когда он нокаутировал американца Джейка Пола. Ранее Джошуа дважды уступал украинскому боксеру Александру Усику.