Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 02:57

Появилась информация о жертвах ДТП с участием боксера Джошуа

HF: в ДТП с участием боксера Джошуа погибли два его тренера Гами и Латц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Двое погибших в автокатастрофе в Нигерии были тренерами и близкими друзьями британского боксера Энтони Джошуа, пишет издание Home of Fight, изучив обстоятельства инцидента. На момент столкновения в передней части автомобиля находились Сина Гами, тренер по силовой подготовке, помогавший боксеру готовиться к бою с Джейком Полом, и личный тренер по имени Латц.

Авария произошла утром в понедельник, 29 декабря, на скоростной трассе Лагос-Ибадан. Внедорожник Lexus врезался в стоящий грузовик на оживленном участке дороги. Оба тренера скончались на месте от полученных травм. Сам спортсмен, ехавший на заднем сиденье, отделался легкими повреждениями и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа победил американского блогера Джейка Пола нокаутом в шестом раунде. Этот результат подвел итог их восьмираундового поединка в Майами.

36-летний Джошуа является одним из самых титулованных тяжеловесов современности. Он трижды завоевывал чемпионские пояса по версиям WBA, IBF и WBO. Его последний бой состоялся 19 декабря, когда он нокаутировал американца Джейка Пола. Ранее Джошуа дважды уступал украинскому боксеру Александру Усику.

ДТП
смерти
Нигерия
Энтони Джошуа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смерть от литрбола: как не погибнуть в Новый год. Предостережение от врача
Еда, вода, убежище: как украинцы приближают победу России в СВО
Появилась информация о жертвах ДТП с участием боксера Джошуа
Никарагуа поддержала Путина в письме на фоне скандальной атаки
Россиянам рассказали, сколько будет стоить пенсионный балл в 2026 году
Стало известно, сколько солдат вернулись в РФ по договоренностям в Стамбуле
Лавров заявил о праве украинцев в России определять свою судьбу
В МИД РФ предупредили, что Киев может использовать выборы для своих целей
Как дожить до 100 лет: врач раскрывает секреты долголетия
Фаза Луны сегодня, 30 декабря: корректируем планы, плаваем и размышляем
Три лыжника погибли при сходе лавины в районе популярного курорта
Захарова выдвинула Киеву повторный ультиматум
Водка и оливье в черном списке. Горькая правда о новогодних блюдах
Взятие Гуляйполя придаст СВО новый импульс: куда открыли себе дорогу ВС РФ
Лавров рассказал о новом этапе переговоров США и России по дипмиссиям
«Высокая цена»: Трамп пригрозил ХАМАС в случае отказа от разоружения
Трамп озвучил свою версию о потерях Украины за последний месяц
Адама Кадырова наградили медалью памяти его деда
Атака ВСУ на резиденцию Путина: последние новости, что сказали в Минобороны
Россия продолжит налаживать контакты с одной из стран в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.