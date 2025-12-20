Новый год-2026
Бывший чемпион мира по боксу проучил звезду YouTube

Экс-чемпион мира по боксу Джошуа победил блогера Пола в Майами

Джейк Пол и Энтони Джошуа на взвешивании в Майами 18 декабря 2025 года, Флорида, США Джейк Пол и Энтони Джошуа на взвешивании в Майами 18 декабря 2025 года, Флорида, США Фото: IMAGO/Tom Hogan — Hoganphotos.co/Global Look Press
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа победил американского блогера Джейка Пола нокаутом в шестом раунде, передает Sports.ru. Этот результат подвел итог их восьмираундового поединка в Майами.

Изначально соперником Пола должен был стать американец Джервонта Дэвис. Однако тот выбыл из подготовки из-за возникших уголовных обвинений, что привело к замене соперника.

Ранее новым регулярным чемпионом мира в супертяжелой категории по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) стал россиянин Мурат Гассиев. Он одержал победу нокаутом над болгарином Кубратом Пулевым в шестом раунде их дубайского поединка.

Кроме того, глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что организация согласна организовать матч между чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном и бывшим обладателем поясов в двух категориях ирландцем Конором Макгрегором. Президент IBA также подчеркнул, что этот поединок вызовет значительный зрительский интерес.

Также бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю заявил, что российский боец Петр Ян одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили в чемпионском поединке благодаря стратегии и дисциплине. Цзю также отметил, что он удовлетворен достижением спортсмена.

