Цзю раскрыл секрет победы Петра Яна над Двалившвили

Петр Ян и Мераб Двалишвили в поединке за титул чемпиона мира на турнире UFC 323

Российский боец Петр Ян победил в чемпионском бою против грузина Мераба Двалишвили благодаря планированию и организованности, заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю. Он подчеркнул, что очень доволен результатом спортсмена.

Очень доволен результатом Петра. Он сделал все, что планировал, как мы и обсуждали. Отличная и правильно организованная победа, — отметил Цзю.

Ранее Петр Ян триумфально вернул звание чемпиона UFC в легчайшем весе, победив грузина Мераба Двалишвили в турнире UFC 323 в Лас-Вегасе. Он отобрал чемпионский пояс у соперника, прервав его победную серию боев, которая растянулась на шесть лет. Ян продемонстрировал превосходство в ударной технике, нанес сопернику ощутимый урон и успешно пресек все попытки Двалишвили перевести бой в партер, не позволив фавориту реализовать его борцовские навыки.

Ян уже был чемпионом UFC в легчайшем весе, пояс он завоевал в июле 2020 года, одержав победу над бразильцем Жозе Альдо. Защитить титул он не сумел, в марте 2021-го поединок против американца Алджамейна Стерлинга закончился дисквалификацией.