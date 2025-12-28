В бундестаге назвали вероятный срок вступления Украины в ЕС Депутат бундестага Котре: Украина не будет готова вступить в ЕС минимум 20 лет

Украина не сможет соответствовать критериям для вступления в Европейский союз еще около двух десятилетий, заявил газете «Известия» член комитета бундестага по международным делам, депутат бундестага Штефан Котре. При этом политик допускает, что Брюссель примет Киев и раньше, но это поставит под удар единство ЕС.

По его мнению, гарантированное членство объединении, фигурирующее в мирном плане Украины, могут одобрить в ущерб остальным странам-членам. Однако такой шаг лишь приблизит распад сообщества.

Мы имеем дело с чиновниками ЕС, действующими нерационально <…> Нет обоснований тому, что Россия планирует нападение на страны НАТО, — отметил немецкий политик.

При этом Котре считает вероятным завершение конфликта уже в следующем году, указав на решающую роль договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Он обратил внимание на сдвиг в сторону «реальной политики» со стороны США, которые начинают видеть в России экономического партнера.

ЕС, по его словам, действует иррационально, основываясь на идеологии, а не на фактах. В качестве одного из шагов к безопасности Европы Котре рассматривает российское предложение о пакте о ненападении, важность которого будет зависеть от деталей его реализации.

Ранее стало известно, что более трети граждан Германии считают правящую коалицию канцлера Фридриха Мерца нежизнеспособной. Согласно исследованию, 37% респондентов оценивают шансы на сохранение альянса ХДС/ХСС и СДПГ у власти как «очень маловероятные».