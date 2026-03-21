21 марта 2026 в 15:25

Картаполов озвучил ситуацию с количеством добровольцев в ВС России

Картаполов: поток желающих служить в ВС России не прекращается

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Приток граждан, добровольно изъявивших желание служить в Вооруженных силах России, остается стабильным, заявил в интервью ТАСС глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По словам парламентария, наблюдается также большое количество молодых людей, подающих документы для поступления в высшие военные учебные заведения.

Мы видим, что не иссякает поток добровольцев в наши военные комиссариаты, которые идут сегодня для того, чтобы связать свою жизнь с нашими вооруженными силами, — сказал он.

Ранее в Министерстве обороны России подготовили проект указа президента Владимира Путина, который предлагает распространить на добровольцев те же выплаты за ранения и гибель, что и для военнослужащих по контракту и мобилизованных. Данная инициатива направлена на обеспечение единого уровня социальной защиты для всех категорий участников спецоперации.

Кроме того, немецкий гражданин Мартин Меерхофф, принявший добровольное решение вступить в российскую армию, заявил о намерении навсегда остаться в Российской Федерации. По словам иностранца, именно участие в специальной военной операции стало причиной его стремления получить российский паспорт.

